Un intervento di micro-rigenerazione in Piazza Riccò a Modena

Piazza Riccò, area pubblica vicino alla chiesa Sant’Agnese a Modena, sarà interessata da un intervento di micro-rigenerazione urbana che la renderà più verde, bella, attrattiva e fruibile.

Il progetto prevede una generale desigillazione dell’area, la sistemazione del verde, una nuova e potenziata illuminazione a led e il restyling del disegno complessivo della piazza, con la ridefinizione degli spazi e dei percorsi interni, la creazione di due aree gioco in sostituzione di quella attualmente esistente, che fungono da spazio incontro per famiglie sul lato più vicino alla chiesa.

L’intervento, del valore di 334 mila euro, sarà effettuato nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore dal Raggruppamento temporaneo d’impresa che si occupa delle manutenzioni stradali e del verde per il Comune di Modena e prenderà avvio nei prossimi giorni per una durata di circa 6 mesi.

I lavori riguarderanno complessivamente una superficie di circa 1.800 metri quadrati, di cui attualmente 890 metri quadrati pavimentati e 945 a verde distribuiti in tre aiuole. Gli interventi prevedono soluzioni “Nature Based Solution” volte alla qualificazione dello spazio pubblico finalizzate all’adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento del confort del territorio urbanizzato. L’area sarà, infatti, in buona parte desigillata, con l’ampliamento delle superfici a verde e l’utilizzo di materiali permeabili per le zone pavimentate.

Sarà sistemato il verde con la sostituzione delle alberature con problemi di stabilità, la piantumazione di nuovi alberi e arbusti e il miglioramento delle proprietà del terreno delle piante da preservare.

Le due nuove aree gioco saranno realizzate con pavimentazione in materiale drenante e forme accoglienti e morbide, verranno predisposti, tra l’altro, giochi a terra, sfere, altalene inclusive e un trampolino elastico.