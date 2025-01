Ferma condanna dell’Amministrazione di Scandiano per l’aggressione avvenuta ieri pomeriggio

L’Amministrazione comunale di Scandiano esprime la più ferma condanna per il grave episodio di aggressione che ha coinvolto, nella giornata di ieri, un infermiere dell’Azienda sanitaria di Reggio Emilia, un collaboratore della Croce Rossa Italiana e un volontario di Emilia Ambulanze, impegnati nel portare soccorso a un anziano.

“Desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà a queste persone, che con dedizione e professionalità operano quotidianamente per garantire la salute e il benessere della collettività – si legge nella nota del Comune – Aggredire chi si prende cura di noi, in particolare chi lavora nell’emergenza-urgenza, rappresenta non solo un atto gravissimo, ma un danno all’intera comunità.

Non dimentichiamo che solo pochi anni fa questi professionisti erano chiamati “gli angeli del Covid”. Hanno lavorato instancabilmente durante una delle emergenze sanitarie più difficili della nostra storia recente, meritando la riconoscenza e il rispetto di tutti noi. È ora nostro dovere tutelare il loro operato, garantendo condizioni di sicurezza adeguate e promuovendo una riflessione profonda sull’importanza del loro ruolo.

Ribadiamo il nostro impegno, in collaborazione con le autorità competenti, affinché episodi di questo tipo non si ripetano e vengano intraprese tutte le misure necessarie per proteggere chi opera nel nostro sistema sanitario e nelle associazioni di volontariato. La salute è un bene prezioso, e chi la tutela merita rispetto, riconoscenza e sostegno” – conclude.