Domenica a Guastalla Festa dei saldi, mostra e concerto corale

Le celebrazioni natalizie non finiscono a Guastalla. Domenica 12 gennaio dalle 8.00 alle 19.00 si svolgerà in centro storico la Festa dei Saldi, con una selezione di banchi del Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga e Qualità dei Mercati di Parma. I negozi rimarranno e gli artisti dell’ingegno mostreranno le loro creazioni in Piazza Mazzini.

A Palazzo Ducale si potrà ancora visitare la mostra “Coloniche visioni” (prorogata fino al 2 febbraio 2025) con le fotografie realizzate dal correggese Franco Camparini nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Bologna. Soggetto delle inquadrature, i pilastri che reggevano cancelli o portoni all’inizio di un podere o di una corte, oggi rimasti a guardia del nulla, come ricorda anche il sottotitolo dell’esposizione: “Scorci rurali con pilastri solitari”. Le foto, che colgono il paesaggio padano nella varietà di luci e colori delle stagioni, sono raccolte anche in un catalogo disponibile in mostra.

E non è tutto per domenica prossima. Alle ore 16:30, infatti,presso la chiesa parrocchiale di San Martino si terrà il Concerto di Natale della Corale Vittorio Barbieri di Guastalla diretta da Antonio Muto. Al Pianoforte, Gianantonio Manzini. Tutti sono invitati a partecipare. L’ingresso è gratuito