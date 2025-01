Dal 10 gennaio aperto il nuovo parcheggio alla Casa della Comunità di Soliera

A partire da venerdì 10 gennaio 2025, la Casa della Comunità di Soliera disporrà di un nuovo parcheggio gratuito per le automobili, realizzato nell’ambito del cantiere di via Roma. I veicoli potranno accedervi da via Farini e da via della Libertà-via Matteotti. Tra i posti auto sono previsti anche parcheggi riservati a disabili.

L’area che diventa disponibile è quella che si trova tra il retro dell’ex scuola elementare Garibaldi e la Casa Residenza per Anziani “Sandro Pertini”: da quest’area l’ingresso della Casa della Comunità si potrà raggiungere con un percorso pedonale.

Sempre venerdì 10 gennaio riprenderanno i lavori su via Roma che coinvolgeranno l’incrocio con via Muratori, che resterà percorribile nel tratto a est di via Roma, salvo che per i residenti, solo da via delle Rimembranze a via Matteotti, e nel tratto a ovest da via Caduti solo per i residenti e per quanti sono diretti al distributore di carburante, il quale continuerà a essere accessibile.