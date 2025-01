Sette intossicati dal monossido di carbonio ieri sera a Reggio Emilia

Ieri sera intorno alle 22:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione di via Candelù a Reggio Emilia, dove sette persone risultavano intossicate da monossido di carbonio, e tra queste 4 minorenni. Tutti sono stati ricoverati in ospedale, due dei quali a Fidenza in camera iperbarica.

Le cause dell’intossicazione sono riconducibili al mal funzionamento di una stufa a legna accesa per scaldare gli ambienti e cuocere vivande. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118 ed ai Vigili del fuoco, anche la Polizia di Stato.