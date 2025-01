L’AVAP di Maranello accompagna la Befana in visita alla Pediatria del Policlinico di Modena

Vigilia dell’Epifania speciale per la Pediatria del Policlinico di Modena. Questa mattina, infatti, si è ripetuta la tradizionale visita dei volontari dell’AVAP di Maranello al reparto diretto dal Professor Lorenzo Iughetti, i quali hanno accompagnato la Befana in reparto per andare a incontrare i bambini ricoverati. Per l’occasione la “vecchietta” ha consegnato ai degenti delle calze con all’interno dolciumi e altre leccornie.

La delegazione dell’AVAP è stata ricevuta e ringraziata dalla Professoressa Barbara Predieri, facente funzione del Professor Iughetti, dal personale medico e sanitario presente in reparto. Della delegazione dell’AVAP facevano parte Rosa Pia Napoli, Maria Koromislova, Rita Nava, Cristina Consalvi e Claudio Frigeri.