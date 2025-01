Lunedì in largo San Francesco a Modena arriva “La Befana dei Motori”

Con l’evento “La Befana dei Motori”, in programma lunedì 6 gennaio in Largo San Francesco, si conclude l’ampia rassegna di appuntamenti e iniziative del “Natale in Centro Storico” promosso e organizzata da Modenamoremio col patrocinio del Comune di Modena.

Presso la “Casa della Befana”, una delle novità proposte da Modenamoremio, e nella adiacente Calle di Luca, nella giornata dell’Epifania, il Club Motori di Modena e Scuderia Modena Corse, in collaborazione con Vitto Trattoria Italiana, porteranno in esposizione decine di auto storiche e sportive, regalando ai bimbi presenti la possibilità di farsi fotografare sulle spider più belle e le auto d’epoca più suggestive.

Inoltre, nel corso della giornata di festa, ci saranno le Befane di Modena Corse che distribuiranno giocattoli e piccoli omaggi ai bambini che parteciperanno, donati da Panini figurine, Magica giocattoli e Club Motori. Due auto andranno anche al Policlinico di Modena per consegnare giocattoli ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria.

Durante l’evento verranno distribuite ancora, ai bambini presenti, le “Cartoline della Befana”, tutte da colorare.

La rassegna riservata agli under 6 ha proposto in queste settimane, laboratori, letture animate, presentazioni di volumi per l’infanzia. La “Casa della Befana” è stata realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena e grazie al contributo di alcuni sponsor.