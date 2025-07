Cambio al vertice della stazione carabinieri di Montecchio Emilia

Si è insediato il 1° luglio scorso, il nuovo comandante della stazione di Montecchio Emilia. Si tratta del Maresciallo Ordinario Manuel Testa, proveniente dalla stazione di Cavriago, dove ha ricoperto funzioni vicarie. Il Maresciallo Testa, 35enne, sposato con un figlio, originario di Tivoli (RM) è alla sua prima esperienza ufficiale al comando di una Stazione, ma con un percorso formativo professionale di assoluto rilievo.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2016, ha frequentato il corso triennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, dove si è successivamente distinto come Comandante di Squadra per la formazione dei nuovi Allievi marescialli fino ad ottobre 2021. Nel novembre 2021 è stato trasferito presso la stazione carabinieri di Cavriago, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante Interinale fino al 30 giugno 2025. Prima dell’ingresso nell’Arma, ha svolto servizio nell’Aeronautica Militare dal 2012 al 2016, dapprima come VFP1 presso la Scuola Volontari di Taranto, poi come VFP4 nella prestigiosa “Compagnia d’Onore” dell’Aeronautica presso l’Aeroporto di Centocelle a Roma. In tale ruolo ha partecipato a cerimonie ufficiali e di rappresentanza presso istituzioni come il Quirinale, l’Altare della Patria, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, prestando servizio in occasione di eventi solenni e arrivi di Capi di Stato.

Sul piano accademico, il Maresciallo vanta un profilo altamente qualificato: Laurea triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza (2019); Master di 1° livello in Criminologia (2020); Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (2021).

Con l’arrivo a Montecchio Emilia, il Maresciallo porterà una visione moderna, fondata su rigore, legalità e prossimità ai cittadini. La sua nomina rappresenta un importante tassello nel potenziamento della presenza dell’Arma sul territorio, a tutela della sicurezza e della legalità.