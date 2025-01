H2Ops! – Uno spettacolo illustrato, domenica e lunedì presso le Officine Creative Reggiane i

Le persone, le case, i fiori, fino agli atomi, il suono e la luce: ogni cosa ha una forma. La forma ci definisce in ciò che siamo, ci rende riconoscibili agli altri, ci protegge. L’acqua invece una forma non ce l’ha. Non sempre almeno. Si adatta a quella che le viene proposta di volta in volta e, se non è contenta, cambia stato e spariglia tutte le carte in tavola.

L’acqua è la risposta della Natura al nostro disperato bisogno di catalogare la vita e di cristallizzare il tempo. E la sua risposta è NO. Niente come l’acqua ci ricorda che per vivere è necessario cambiare, evolvere, trasformarsi: scorrere insieme al tempo, come l’acqua di un fiume, alternare momenti di quiete, come il ghiaccio, ad altri di leggerezza, come il vapore, e ritrovarsi infine nell’abbraccio collettivo dell’oceano, come esseri appartenenti ad un’unica grande famiglia: l’umanità. Siamo fatti di acqua, dal sangue alle lacrime. Tutto, intorno a noi, scorre. Cosa ci impedisce allora di essere come lei? La paura, forse, di perdersi, di scomparire, di non capire? E se il segreto fosse proprio lasciare andare?

H2Ops! – Uno spettacolo illustrato incontrerà il pubblico domenica 5 e lunedì 6 Gennaio alle 17, presso le Officine Creative Reggiane in Via Gioia 4 (ingresso da Via Tonale) a Reggio Emilia. Lo spettacolo, che ha debuttato a “Segni d’Infanzia – New Generation Festival” nel 2021 a partire dalla drammaturgia di Giada Borgatti, è un progetto di Consorzio Balsamico e LISA, con il sostegno di Ass. Cult. TEATROinSTALLA e del Centro Teatrale MaMiMò e vedrà sul palco Giada Borgatti, Silvia Cristofori e Marzia Meddi, per la regia di Virginia Franchi. Le scene sono di Eva Miškovičová e Alessandra Stefanini, il light design è a cura di Marco D’Amelio mentre le musiche originali e il sound design sono di Michele Boreggi.

Per informazioni e prenotazioni: https://H2OPS-UNO.eventbrite.it biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni di spettacolo.