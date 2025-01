Si concludono a San Felice le iniziative natalizie

Si concludono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti organizzati per le festività. Sabato 4 gennaio si svolgerà il concorso per trattori addobbati “Al più bel mutor ad Nadal” che avrebbe dovuto essere giovedì 19 dicembre e rinviato per il maltempo. Ritrovo ore 17, l’iniziativa si svolgerà in piazza del Mercato e vie del centro. Seguirà una cena presso il Kakao, con prenotazione gradita (20 euro gli adulti, 10 i bambini fino a 12 anni).

Sempre sabato 4 gennaio bancarella della Befana, tutto il giorno in piazza Largo Posta. Domenica 5 gennaio, bancarella della Befana, piazza Largo Posta, dal mattino alle 12. Poi al Palaround dalle 15, grande tombola dei bambini terza edizione. Per info e prenotazioni: Simona 339/6547757, Cristina 339/4647315, Luca 392/8245581.

Lunedì 6 gennaio, bancarella della Befana tutto il giorno in piazza Largo Posta, mentre alle 15.30, al Centro Don Bosco, tombola dei Magi. In Largo Posta ci saranno calze della Befana e su prenotazione la visita della Befana a casa. Previsti anche un concorso fotografico Instagram “Felice Natale” e un concorso “Felice Natale in vetrina”. Le iniziative natalizie sono organizzate dal Comitato Felice Natale di cui fanno parte Amministrazione comunale, Proloco, associazioni cittadine e volontari.