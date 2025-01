San Lazzaro di Savena, un giardino pubblico nel nome di Giacomo Matteotti

Un giardino pubblico intitolato a Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso dal regime fascista nel 1924: è quello che lo scorso 30 dicembre è stato inaugurato dalla sindaca Marilena Pillati e da tutta la giunta del Comune di San Lazzaro di Savena all’interno dell’area verde che si trova lungo la pista ciclabile che collega via Papa Giovanni XXIII e via Di Vittorio. Lunedì scorso la targa è stata scoperta al termine di una cerimonia a cui hanno preso parte anche i rappresentanti del circolo “Sandro Pertini” di San Lazzaro di Savena, con il presidente Manuele Franzoso, che avevano avanzato all’amministrazione comunale la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico in sua memoria.

“Questa intitolazione avviene nell’anno del centenario della morte di Matteotti, ordinata da un regime che con il suo assassinio ha voluto mettere a tacere chi nelle istituzioni stava denunciando la natura autoritaria del fascismo, producendo così l’azzeramento del confronto democratico in Parlamento – ha commentato la sindaca Marilena Pillati – Si tratta di un gesto doveroso da parte nostra per tramandare alle nuove generazioni la memoria di ciò che è accaduto e del sacrificio di un politico coraggioso che ha pagato con la sua vita la difesa delle istituzioni e delle regole democratiche”.