Le iniziative per il weekend dell’Epifania a Soliera, Limidi e Sozzigalli

Come da tradizione, nel primo weekend del nuovo anno, in occasione della festa dell’Epifania, Soliera e le sue frazioni di Limidi e Sozzigalli festeggiano l’arrivo della Befana con numerose iniziative rivolte in particolare ai bambini e alle loro famiglie. Si tratta degli appuntamenti conclusivi del cartellone “Auguri Soliera”, predisposto dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Campori con la fattiva collaborazione delle associazioni del territorio.

Domenica 5 gennaio alle 21 il centro sociale Ornello Pederzoli di Limidi (via Papotti 18) propone gli spettacoli di sand art e musica di Rossella Milencio: “Storia di storie Disney” e “Arriva la Befana”. A fine spettacolo, si prosegue con la consegna della tradizionale calza ai bambini e alle bambine. L’ingresso è libero.

Lunedì 6 gennaio alle 11, al Centro civico di Sozzigalli (via Carpi Ravarino 1986), va in scena “La freccia azzurra”, uno spettacolo animato in musica di Chiara Marinoni, con Daniela Bertacchini al flauto e ai piccoli strumenti sonori e Simone Forghieri alle percussioni, al kazoo e alla chitarra. Tratto da un racconto classico di Gianni Rodari pubblicato nel 1954, ecco le avventure di un gruppo di giocattoli che, aiutandosi a vicenda, decidono di fuggire dal negozio di proprietà di una Befana avida e affarista. Lo spettacolo è rivolto a bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero.

Sempre lunedì 6 gennaio, a partire dalle 17.30, ad Habitat (via Berlinguer 201) “Arriva la Befana” con baby dance, animazione, truccabimbi e palloncini. Dalle 19 cucina aperta e si cena con gnocco fritto e pizza. Alle 20.30 la Befana arriva per davvero, con tanti doni per tutti i bimbi. Ingresso libero. L’iniziativa è a cura di Arci Soliera.

In tema di rappresentazioni religiose, nel giorno dell’Epifania è previsto il presepio vivente alle sante messe di Soliera (ore 9.30) e di Limidi (ore 10).

Le iniziative culturali si arricchiscono inoltre della doppia programmazione al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80. Domenica 5 gennaio alle 17 si proietta il film di animazione “Musafa. Il Re Leone”; alle 21 (e in replica lunedì 6 alle 21) “Hey Joe” di Claudio Giovannesi, un film con James Franco sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia raccontato attraverso la relazione tra un padre e un figlio.

Infine lunedì 6 gennaio alle 17, nella giornata di finissage della mostra “Lorenzo Bonechi. Il codice del sacro” allestita nelle sale del Castello Campori (piazza Sassi 2), è prevista una visita guidata alle opere dell’artista toscano. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.