Il Sindaco augura ai Sassolesi un 2025 di crescita, serenità e comunità

“Buon 2025, Sassolesi” . Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, si rivolge alla città all’indomani di Capodanno per augurare un 2025 di crescita, serenità e comunità.

“Sapete – prosegue il Sindaco – una città cresce davvero solo quando cresciamo insieme. E crescere insieme non significa solo condividere gli spazi o attraversare le stesse strade. Significa guardarsi negli occhi e sapere che siamo parte di qualcosa di più grande: una comunità che vive, che lotta, che sogna.

Ci sono tre ideali che hanno fondato le nostre repubbliche europee: libertà, uguaglianza, fraternità. Sono valori che ci ricordano chi vogliamo essere, come individui e come comunità. E se la libertà ci dà il diritto di scegliere e l’uguaglianza garantisce dignità per tutti, è la fraternità a darci la forza di costruire qualcosa insieme.

E come ci ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo discorso, non possiamo iniziare il nuovo anno senza alzare lo sguardo e pensare a chi, nel mondo, la libertà, l’uguaglianza e la pace non li ha ancora raggiunti. Il mio pensiero va al popolo ucraino, a chi vive il dramma del conflitto nella Striscia di Gaza, a tutte le vittime di guerre che sembrano non finire mai. La pace è la più alta espressione della fratellanza, e dobbiamo sperare, lavorare e credere che, anche nei momenti più bui, sia possibile.

E in questi giorni il pensiero vola anche a chi ci racconta quelle storie, a chi ci porta quelle voci lontane. Penso a Cecilia Sala, una giornalista straordinaria, capace di illuminare con umanità e coraggio le zone più difficili del mondo. La sua passione è un esempio per tutti noi: per ricordarci che il racconto della verità è parte del cambiamento.

E allora, il mio augurio per il 2025 è questo: torniamo a essere comunità, ogni giorno. Nel sorriso che regaliamo a chi incrociamo per strada, nel tempo che dedichiamo a chi ha bisogno, nella voglia di costruire una Sassuolo dove ognuno trovi il suo posto.

Facciamolo insieme. Perché una città cresce davvero solo quando cresciamo insieme.

Buon 2025, Sassolesi”.