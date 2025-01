Riprendono a Sassuolo le potature degli alberi radicati sui marciapiedi

Proseguirà nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, le operazioni di potatura delle alberature radicate sui marciapiedi del quartiere Rometta Alta. Le vie oggetto di intervento saranno: viale Frescobaldi, via Vecchi, via Zandonai e via Paisiello.

Ricordiamo che la potatura, di norma, può essere effettuata dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

È bene rammentare che eventuali potature eseguite al di fuori dei periodi indicati possono essere consentite, per esigenze particolari, previa autorizzazione del Servizio tecnico competente e purché le piante non si trovino nella fase di germogliazione.

Per controllare regole e divieti imposti su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico è possibile consultare il regolamento reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sassuolo al seguente link: https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi/ambiente/verde-sgp/regolamento-del-verde-unione-dei-comuni.pdf

Tra i principali divieti, nelle operazioni di potatura, figura la “Capitozzatura”: “Gli interventi di capitozzatura, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità del tronco, sono invece equiparati ad abbattimenti per l’effetto distruttivo che essi hanno sulle piante, risultano quindi vietati”.

Le violazioni alle norme contenute nel regolamento comportano l’applicazione di sanzioni amministrative in capo al proprietario, estese in solido agli esecutori materiali degli interventi.