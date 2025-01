La coscienza ambientale? È (anche) un gioco da ragazzi

Sono 141 (96 in centro e 45 nelle frazioni) attualmente i giochi nei parchi pubblici del territorio di Correggio, con quattro ulteriori altalene già acquistate e che sono state sistemate nelle scorse settimane. Le quattro altane nuove in metallo hanno sostituito quelle ammalorate in legno presenti nel Parco di Via Schiapparelli, nel Parco Barbara Rizzo e nel Parco Monsignor Oscar Romero. Poi sono stati acquistati tre giochi nuovi che verranno istallati nei prossimi mesi: un’altalena in metallo per il Parco a Lemizzone, una piramide per il Parco a Fazzano e un castello-scivolo per il Parco Madonna delle Rose.

Molle, scivoli, altalene, palestrine, ma anche strutture per sport all’aperto come il calisthenics, percorso salute e torrette, installato nel 2024 nel Parco della Memoria: ce n’è davvero per tutti i gusti, degli adulti per lo sport e dei bambini per i giochi, in massima sicurezza ed in aree attrezzate. Giochi e attrezzature sono oggetto di una verifica semestrale da parte di una ditta esterna e di manutenzioni ordinarie, come carteggiatura e tinteggio, e straordinarie, come la sostituzione totale di un gioco troppo ammalorato per il recupero. Vengono eseguite sia con l’ausilio di ditte esterne sia grazie al lavoro della squadra di operai del Comune e dei volontari.

Le aree che ospitano i parchi giochi vengono qualificate, rese e mantenute adatte ad ospitare adulti, ragazzi e genitori con bambini. Un ringraziamento particolare in tal senso viene fatto dall’amministrazione di Correggio ai cittadini volontari: Glauco Braglia, Primo Bulgarelli ed Ermanno De Pietri che hanno messo a disposizione tempo e soprattutto le loro abilità artigianali, nonché Fulvio Baccilieri della ditta CMC che ha riprodotto e donato in più occasioni elementi in acciaio necessari per le riparazioni delle attrezzature ludiche e di arredo urbano.

Eh sì, perché verde e percorsi salute e giochi per bambini vanno spesso di pari passo.

“Abbiamo fatto un grande sforzo al parco Merulo – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – che ha dato risultati davvero molto interessanti, dal momento che per tutta la bella stagione ha ospitato bambini e famiglie senza soluzione di continuità che hanno trascorso ore liete in spazi nuovi, comodi, sicuri e ospitali. Altri interventi similari verranno fatti al parco ex Arcobaleno in via Leonardo Da Vinci, che sarà riqualificato completamente, e al parco Diritto alla pace dell’ex Conad, che ha bisogno di un rinnovamento. In questo modo restituiamo alla cittadinanza spazi maggiormente accoglienti, sicuri e fruibili”.

Interventi che sono frutto di un preciso impegno preso dall’amministrazione attuale: “Abbiamo deciso di investire 70mila euro l’anno in più – ha spiegato Viglione – per rinnovare le aree verdi e relativi parchi giochi. Durante il mandato l’obiettivo è un rinnovamento graduale delle strutture già presenti e un’implementazione con nuove strutture dove mancano, a seconda delle caratteristiche dell’area. In questo modo si permetterà agli adulti di vivere lo sport ed il tempo dedicato alla salute e ai genitori ed ai bambini quello dedicato al gioco, all’interno di spazi verdi che sono anche una prima e fondamentale educazione all’ambiente, che è una delle linee guida principali di questa giunta”.