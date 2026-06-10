Modena, minaccia aggravata dall’odio razziale e religioso: cittadino pakistano espulso dal territorio nazionale

Oggi, 10 giugno, la Questura di Modena ed il Comando Provinciale Carabinieri di Modena hanno eseguito il decreto di accompagnamento immediato alla frontiera emesso nei confronti di un uomo di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, e riconosciuto quale proprio cittadino dallo Stato del Pakistan.

La vicenda ha avuto inizio da alcune mail inviate dall’interessato, a partire dal 26 maggio scorso, all’indirizzo di posta elettronica dell’Accademia Militare di Modena, nelle quali l’uomo manifestava, tra l’altro, propositi omicidiari con armi, connotati da odio religioso e razziale, nei confronti di persone di origini africane e arabe, con frasi del tipo “una missione suicida per uccidere qualche nero o arabo in un posto specifico, nella chiesa” e ancora “io per voi uccido quei stronzi che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi”.

Le mail, immediatamente trasmesse dal Nucleo Carabinieri Polizia Militare dell’Accademia Militare di Modena, venivano inoltrate alla Procura con comunicazione urgente di notizia di reato da parte del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Modena che aveva individuato il mittente, già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati anche contro la persona, il quale risultava in cura presso un Centro di Salute Mentale della provincia. A seguito della ricezione degli atti, la Procura della Repubblica ha proceduto immediatamente ad iscrivere un procedimento penale nei confronti dello stesso per l’ipotizzato il reato di minaccia grave aggravata ulteriormente dall’odio razziale e religioso. Contestualmente la Procura:

emetteva decreto di perquisizione domiciliare, personale ed informatica delegando per l’esecuzione il Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena e la Compagnia Carabinieri di Carpi;

rilasciava, di concerto con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, “nulla osta”, ai sensi dell’art. 13 co. 3 del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.), per l’urgente espulsione dell’uomo dal territorio nazionale in quanto pericoloso per la sicurezza pubblica, il tutto da eseguirsi all’esito della perquisizione.

Nella giornata di ieri, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno eseguito il decreto di perquisizione sequestrando, tra l’altro, un telefono cellulare su cui sono tuttora in corso accertamenti tecnici, mentre la Questura di Modena ha completato le procedure amministrative per eseguire l’espulsione immediata dell’indagato dal territorio nazionale, notificando poi il relativo decreto di accompagnamento immediato alla frontiera all’interessato. Questa mattina, a seguito di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, decretata dal Giudice di Pace di Modena, i Carabinieri ed il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno accompagnato l’uomo presso l’aeroporto di Milano Malpensa dov’è stato imbarcato su un vettore aereo con destinazione Karachi (Pakistan) scortato da personale specializzato della Questura di Modena.