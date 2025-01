In 10mila in piazza a Modena per il Capodanno con il Dj set di Skin

A Modena migliaia di persone hanno salutato la fine del 2024 e l’arrivo del nuovo anno ballando in largo Sant’Agostino con il Dj set di Skin. Durante la serata, promossa dal Comune di Modena, gli organizzatori hanno stimato la presenza complessiva di circa 10.000 spettatori che si sono alternati nell’area a cui si accedeva gratuitamente da due ingressi controllati; la piazza ha una capienza di quasi 5.000 persone.

La serata, organizzata da Studio’s, è stata aperta, come previsto, da dj e speaker alle 22.30; l’artista internazionale, frontwoman della band rock Skunk Anansie, questa volta nella veste di Dj, giunta direttamente dagli Usa per la performance del Capodanno modenese, é salita sul palco alle 23.30 e con il suo inconfondibile carisma ha offerto uno spettacolo che ha unito alla musica le tecnologie multimediali.

Prima del count down di mezzanotte, scandito insieme a Skin, il sindaco Massimo Mezzetti ha salutato la piazza lanciando un messaggio per la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista imprigionata in Iran, e di solidarietà a tutte le donne.

Skin ha lasciato il pubblico, giunto numeroso anche da fuori città, poco dopo la mezzanotte e trenta; prima di ripartire per gli Stati Uniti ha pronunciato parole di apprezzamento per la bellezza di Palazzo dei Musei e del Lapidario.

La musica è proseguita fino all’1,45 e non si sono registrati incidenti o episodi rilevanti, soprattutto in considerazione dell’elevato numero di presenze.

Nonostante il divieto, molte però sono state le segnalazioni relative a scoppi di un botti e petardi in centro e fuori dal centro storico, fortunatamente senza incidenti. Solo in taluni casi sono intervenute le forze di polizia presenti numerose, anche con agenti in borghese, in tutto il centro storico per monitorare, contenere e prevenire episodi più gravi.

Alle 2.30 erano già iniziate le operazioni per il disallestimento del palco e alle 5 gli operatori di Hera hanno iniziato le operazioni di pulizia del piazzale che già questa mattina si presentava completamente ripristinato.

“Quella in piazza s. Agostino è stata una vera festa per tutti “, afferma il sindaco Mezzetti – Mi ha emozionato vedere in quanti hanno risposto alla proposta che abbiamo fatto. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa serata con il loro lavoro a servizio degli altri, a partire dagli organizzatori. Ringrazio soprattutto Skin, un’artista di grande empatia che si è subito sintonizzata con la nostra città”.