Il Comitato Fiorano in festa lancia un appello ai giovani fioranesi per organizzare il ‘Sempre Maggio Fioranese’

Si è conclusa con grande soddisfazione la prima parte di eventi organizzati in piazza Ciro Menotti, dal Comitato Fiorano in festa, per celebrare l’attesa del Natale.

Le iniziative del Magico Natale a Fiorano, hanno trasformato il cuore del paese in un vero e proprio ritornello di festa e armonia, creando spazi per celebrare insieme con artisti locali, clown, la banda, laboratori creativi, giochi in piazza, bancarelle, tradizioni. Gli spettacoli di magia con Babbo Natale, gli scatti fotografici con “Baci e abbracci”, i nove simpatici yeti di Lunati Manufacturing Ideas. Sono stati davvero tanti gli abbracci di tutti i fioranesi e non solo, che hanno fatto illuminare il cuore degli yeti, vicino all’albero di Natale, offerto AAO Vivai e Azienda agricola Covili.

Si è poi svolto con grande successo, il 22 dicembre presso il teatro Astoria, l’evento “Mi ritorna in mente 11”, dell’instancabile Luigi Giuliani che ha ideato e scritto questo volume, insieme con Luciano Callegari. È stato un momento di riflessione con tutti i cittadini su quanto sia importante ricordare insieme, condividere storie e riconoscere l’umanità negli altri, vicini o lontani nel tempo.

Infine, il 31 dicembre, dopo tre anni, è tornata in piazza anche la festa dell’ultimo dell’anno, “Capodangele” a cura di Fiorano Free Music, in collaborazione con Caffe del Teatro e il Comitato che ha visto il Dj set “Waiting for Fiorachella 25”, con consolle e musica dalla terrazza del Palazzo Astoria.

“Tutti questi eventi sono stati l’espressione più autentica della nostra comunità – ha affermato la neo presidente del Comitato Fiorano in festa, Roberta Pè – e gli eventi continueranno fino al 6 gennaio.

L’augurio del Comitato Fiorano in festa è che questo spirito di condivisione e calore ci accompagni anche dopo le festività, rafforzando il senso di comunità che rende vivo il nostro paese. Il vero dono del Natale non è solo nei pacchetti sotto l’albero, ma nello scambio di calore umano, di racconti, di storie di grandi nel ricordarsi piccini, in quella piazza, in quello spazio. Un ringraziamento sincero va poi al Comune di Fiorano Modenese, che ha patrocinato le iniziative, al sindaco Marco Biagini con la giunta, in collaborazione con GP Eventi e Magic Market. Infine grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento magico, dagli sponsor con un particolare grazie a Smaltochimica, ai volontari, alle associazioni locali, fino ai cittadini che con entusiasmo hanno animato la piazza”.

La presidente del Comitato lancia poi un appello a tutti i giovani perché si propongano come volontari per partecipare all’organizzazione dei prossimi eventi del Sempre Maggio Fioranese. Le prime riunioni si terranno a partire da febbraio 2025.

“Un’esperienza quella del volontariato, portatrice di cultura e umanità, oltre a rappresentare un pilastro per la nostra società” – sottolinea Roberta Pè.