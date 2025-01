Aria nuova a Novellara

Anno nuovo, aria nuova. Anche a Novellara, a partire dal 3 di gennaio, verrà recepito il Piano dell’Aria della Regione Emilia – Romagna che prevede limitazioni al traffico all’interno del centro storico. Un’area che a Novellara coincide con la zona 30.

Entra quindi nella fase operativa, grazie al posizionamento di tutta la segnaletica verticale prevista dal piano, il nuovo regolamento del traffico veicolare in accordo con tutti i comuni dell’Unione.

Il piano prevede limitazioni al traffico tra il 1° ottobre e il 31 marzo valide dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, nei centri abitati. Sono soggetti alla limitazione gli autoveicoli e veicoli commerciali i ciclomotori e i motocicli fino a categoria Euro 4 inclusa per gli autoveicoli e veicoli commerciali diesel, fino a Euro 2 inclusa per i autoveicoli e veicoli commerciali a benzina, fino a Euro 1 inclusa autoveicoli e veicoli commerciali benzina/GPL e benzina/metano, ciclomotori e motocicli con tutte le alimentazioni.

“Parte l’applicazione del Piano così come richiesto dalla Regione Emilia – Romagna – ha dichiarato l’assessore ad ambiente, mobilità, transizione energetica di Novellara Alberto Razzini – in modo coordinato con tutti i comuni dell’unione, che hanno recepito e messo in atto il piano regionale. Un piano che offre la possibilità a tutti i cittadini di prendere una consapevolezza ulteriore sul tema della qualità dell’aria che ci riguarda tutti, specie noi che viviamo in un’area difficile, da questo punto di vista, come la Pianura Padana. Il Comune e tutti gli operatori – ha concluso Razzini – sono a disposizione per fornire chiarimenti e rispondere a tutti i dubbi dei cittadini di Novellara che, ne sono certo, collaboreranno con grande senso civico al rispetto delle nuove norme per il bene di tutti”.