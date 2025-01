A Sassuolo il primo nato in provincia nel 2025: è una bambina

È una bambina di nome Tassnim la prima nata del 2025 in Provincia di Modena. Pesa 3340grammi ed è venuta al mondo 33 minuti dopo mezzanotte all’Ospedale di Sassuolo. Fahim è la secondogenita di Khalid e Bouchra, cittadini marocchini residenti a Casalgrande.

Al Policlinico di Modena il secondo nato alle 3.12: si chiama Edoardo, pesa 3210grammi ed è il primo figlio di Laura ed Enrico, residenti a Modena. Sempre al Policlinico, alle 5.21 è nato il terzo bambino del 2025: si chiama Jad, pesa 3760grammi ed è figlio di Khaolua e Mehdi cittadini marocchini residenti a Concordia.

All’Ospedale di Carpi, infine, è nato il quarto alle 7.40. Si tratta di un fiocco azzurro, Younes N’Hari, grammi 3040 da genitori di nazionalità tunisini, entrambi residenti a Carpi.

Alle 23.27, il Policlinico ha accolto anche l’ultimo nato del 2024: si tratta di Tommaso, pesa 2775grammi ed è secondo figlio di Lara e Luca, residenti a Modena. Sempre al Policlinico alle 15,03 è nato Junior, pesa 3170grammi ed è figlio di Priscilla e Isaac, cittadini ghanesi residenti a Modena.

A Sassuolo, alle 14,00 è nata Nicole, pesa 3240grammi ed è la prima figlia di Noemi e Giuseppe, residenti a Sassuolo.

Nel 2024 il numero dei parti al policlinico è stato di 2875 per un totale di 2920 nati. Nel 2023 i parti sono stati 2789 per un totale di 2831 nati. Pertanto, nel 2024 si sono registrati 86 parti in più e 89 nati in più. Vi è stato quindi un aumento del 2.9% dei parti e del 3.1% dei nati rispetto al 2023. Il Policlinico di Modena si conferma come il secondo punto nascita della Regione Emilia – Romagna dopo l’Ospedale Maggiore di Bologna. Nel 2024 la percentuale delle gravidanze gemellari è stata del 1.86 % in linea con il dato regione. La percentuale dei tagli cesarei è stata del 22.9 % (in calo rispetto al 2023 in cui era 23.3%) ed è in media con i dati dell’Emilia – Romagna (mentre il tasso nazionale è del 31%). Nel 2024 il 61.4 % delle partorienti era di cittadinanza italiana, tra le non italiane la principale derivazione era l’area maghrebina e centro-africana. In media, l’età della madre al parto è pari a 32.6 anni; quella paterna risulta di 36 anni, stabile nel tempo.

Le primipare risultano avere in media 31.5 anni, il dato, stabile rispetto agli anni precedenti, è uguale a quello nazionale (31,7 anni; Istat, 2024) e tra i più alti tra quelli registrati nei paesi europei, in cui l’età media al primo figlio è pari a 29,7 anni, nel 2021 (Eurostat, 2022).