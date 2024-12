Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 1 gennaio 2025

Sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli durante le prime ore del mattino in diradamento e in nuova formazione dopo il tramonto. Addensamenti nuvolosi lungo le aree di crinale appenninico.

Temperature minime comprese tra -2 e 3 gradi sulle aree urbane ma con valori ulteriormente inferiori in aree aperte extraurbane con gelate diffuse. Massime comprese tra 4 e 9 gradi. Venti deboli variabili in pianura, moderati sud-occidentali sulle aree di crinale dei rilievi. Mare calmo.

(Arpae)