Insediati i sei consigli di frazione del territorio formiginese

Si è concluso nel mese di dicembre l’iter d’insediamento dei consigli di frazione di Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e Ubersetto. Come previsto dal regolamento comunale di partecipazione, nella prima seduta, si sono insediati i rappresentanti designati dalle associazioni del territorio e dalle forze politiche nei singoli consessi. Gli intervenuti hanno eletto fra i loro membri un presidente, un vicepresidente, un segretario.

I presidenti eletti sono: Fabio Poli (Formigine), Roberto Benedetti (Casinalbo), Barbara Tintorri (Colombaro), Alessia Bevini (Corlo), Luigi Ferraguti (Magreta) e Giovanna Del Villano (Ubersetto). Per quanto riguarda i numeri, a Formigine si contano 38 effettivi e 30 supplenti, a Casinalbo sono 18 gli effettivi e 11 i sostituti, a Colombaro 14 effettivi e 8 sostituti, a Corlo i membri sono 15 effettivi e 5 supplenti, a Magreta 21 effettivi e 12 supplenti, a Ubersetto rispettivamente 18 e 5. In totale sono quindi 187 i cittadini che hanno dato disponibilità a partecipare agli organismi in oggetto. Obiettivo degli incontri dei consigli di frazione è informare le comunità delle frazioni su progetti ed interventi eseguiti, su quelli programmati e sui futuri programmi che interesseranno la frazione e la città, ma anche per raccogliere nuove segnalazioni o suggerimenti. I consigli resteranno in carica per tutta la legislatura.

“Gli incontri rappresentano un momento di confronto molto importante – afferma l’assessore alla partecipazione Giulia Malvolti – per continuare a dare risposte concrete e puntuali ai cittadini, alle associazioni e alle imprese del territorio”. I prossimi incontri, previsti nel nuovo anno, sono aperti a tutti e delle convocazioni è data notizia dettagliata sui mezzi d’informazione del Comune di Formigine per permettere ai cittadini di partecipare.

La composizione completa degli incarichi nei consigli di Frazioni sul territorio comunale di Formigine

FORMIGINE

Presidente: Fabio Poli

Vicepresidente: Marcello Medici

Segeretario: Fenicia Centola

CASINALBO

Presidente: Roberto Benedetti

Vicepresidente: Guido Fontana

Segeretario: Maria Concetta Mastrodonato

COLOMBARO

Presidente: Barbara Tintorri

Vicepresidente: Martina Reggianini

Segeretario: Ilyasait El Mansser

CORLO

Presidente: Alessia Bevini

Vicepresidente: Mauro Comini

Segeretario: Riccardo Corradini

MAGRETA

Presidente: Luigi Ferraguti

Vicepresidente: Agostino Vecchi

Segeretario: Davide Gazzetti

UBERSETTO (consiglio gestito in collaborazione col Comune di Fiorano)

Presidente: Giovanna Del Villano

Vicepresidente: Lorenzo D’Arpa

Segeretario: Francesco Panini