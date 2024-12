Reggio Emilia, cordoglio per la scomparsa di Giorgio Cagnolati

Si è spento a 88 anni il professor Giorgio Cagnolati, storico della letteratura e autore di numerose pubblicazioni. Aveva insegnato all’Istituto magistrale di Reggio Emilia e tra gli anni Settanta e Ottanta ricoprì incarichi all’interno della biblioteca Panizzi e nel consiglio di amministrazione de I Teatri. Fu assessore alla pubblica istruzione e alla cultura dal 1978 al 1985.

Il decesso è avvenuto all’ospedale Santa Maria Nuova, dov’era ricoverato da una decina di giorni.

I funerali avranno luogo martedì 31 dicembre, alle 11.30, partendo dalla Casa Funeraria Croce Verde in via della Croce Verde, 1 a Reggio Emilia, per il cimitero di San Maurizio dove avverrà l’inumazione.

Si potrà salutare Cagnolati dalle ore 14.30 di oggi, lunedì 30 dicembre.

*****

Il presidente Giorgio Zanni ha voluto esprimere il proprio cordoglio personale e quello della Provincia di Reggio Emilia per la scomparsa di Giorgio Cagnolati, che ricoprì il ruolo di assessore alla pubblica istruzione e alla cultura dal 1978 al 1985.

“Giorgio Cagnolati è stato uno dei protagonisti di una stagione amministrativa che ha posto al centro il valore della cultura e dell’educazione come strumenti per lo sviluppo e il progresso della nostra comunità”, ricorda il presidente della Provincia.

“Con dedizione e visione, Cagnolati seppe promuovere iniziative e progetti innovativi che hanno contribuito a rafforzare l’identità culturale del nostro territorio, sostenendo al contempo le istituzioni educative e valorizzando il patrimonio artistico e storico reggiano”, prosegue il presidente Zanni.

“Alla sua famiglia e ai suoi cari desidero esprimere, a nome mio personale e della Provincia di Reggio Emilia, la più sentita vicinanza in questo momento di dolore. La comunità reggiana gli sarà per sempre grata per il prezioso contributo offerto al nostro territorio”, conclude il presidente.