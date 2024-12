Mirandola StartUp Ready: un nuovo sito e tante nuove sorprese per gli studenti mirandolesi

Torna nel 2025 il progetto “Mirandola StartUp Ready“: un’opportunità unica dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del Comune di Mirandola. Dopo il grande successo delle passate edizioni, il progetto si rinnova con l’obiettivo di offrire ai giovani la possibilità di esplorare il mondo dell’imprenditorialità, mettersi alla prova e imparare a creare una propria startup, grazie al supporto di esperti e testimonial di aziende di successo.

Il programma si articolerà in un percorso formativo ricco di contenuti e opportunità pratiche, che accompagneranno i partecipanti nell’acquisizione di competenze fondamentali per lanciare un’impresa: dalla presentazione delle idee ai potenziali finanziatori, alla ricerca di fondi, passando per la definizione di una solida strategia di mercato e la promozione di un progetto innovativo.

“Mirandola StartUp Ready 2025” rappresenta una sfida entusiasmante per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, e contribuisce a sensibilizzare i ragazzi sul valore dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della cultura d’impresa, preparando i futuri protagonisti dell’economia locale e globale.

Il programma del progetto si articolerà in tre fasi:

FASE 1: Inspirational Day – 11 Gennaio 2025, dalle 9.30 alle 11.30 – Aula Magna “Montalcini”. Una giornata motivazionale con testimonianze ispiranti di autorità locali, imprenditori e professionisti. Tra i relatori:

Marina Marchi – ViceSindaco di Mirandola e ideatrice dell’iniziativa

Marzia Manderioli – Presidente Associazione Anffas Mirandola

Giovanni Ceccarelli – Imprenditore, Founder di Cocktail Engineering

Lussorio Piras – Imprenditore, CEO di Thamsanga

Simone Fabbri – Imprenditore, Founder di Frap Tools

Chiara Cascioli – Stilista e sarta su misura

Edoardo Talenti – Musicista

FASE 2: Formazione e Laboratorio – Dal 13 al 24 Gennaio 2025 – nelle rispettive classi degli Istituti aderenti. In questa fase, gli studenti selezioneranno la loro idea imprenditoriale e la svilupperanno attraverso il metodo del Business Model Canvas, migliorando anche le loro capacità di presentazione con il public speaking e imparando a creare un pitch efficace.

FASE 3: Competition Day – 25 Gennaio 2025, dalle 9.30 alle 11.30 – Aula Magna “Montalcini”. Il progetto si concluderà con la “Mirandola StartUp Competition”, durante la quale gli studenti presenteranno le startup e le idee di impresa sviluppate nel corso del percorso.

“Con il progetto ‘Mirandola StartUp Ready 2025’, siamo entusiasti di dare a molti giovani l’opportunità di vivere un’esperienza formativa concreta, imparando a trasformare idee in realtà imprenditoriali – commenta il Vice Sindaco e ideatore dell’iniziativa Marina Marchi – Siamo convinti che l’innovazione e la cultura d’impresa siano fondamentali per il futuro dei nostri ragazzi, e questo progetto è un passo importante per preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide del mercato globale con consapevolezza e competenza.”

Per maggiori info, è possibile consultare il nuovo sito, creato dall’azienda Bitzen, consultando il link https://mirandolastartupready.it/