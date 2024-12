I risultati conseguiti dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia nel corso dell’anno 2024

L’anno che sta per concludersi è stato caratterizzato da numerose attività che hanno delineato in modo netto la mission della Polizia di Stato nella provincia e permesso di rispondere con efficacia alle sollecitazioni provenienti dal territorio. Prevalentemente, l’impegno della Polizia è stato rivolto alla prevenzione, per il contenimento dei reati; particolare attenzione è stata dedicata al contrasto del narcotraffico, ai delitti legati al “codice rosso” ed alla “violenza di genere” ed al tema della devianza giovanile.

La Polizia reggiana ha inoltre destinato molte delle sue energie anche alle iniziative a forte connotazione preventiva; si pensi alle misure di prevenzione del Questore (sorveglianze speciali, avvisi orali, Daspo ecc.)

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dalla Polizia di Stato, nella provincia di Reggio Emilia.

PERSONE ARRESTATE nr. 213;

PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTÀ nr. 1132;

PERSONE CONTROLLATE nr. 80.959;

VEICOLI CONTROLLATI nr. 22.615;

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dai vari Uffici della Questura di Reggio Emilia.

SQUADRA MOBILE

A) Arresti effettuati: Nr 120

– Per reati contro la persona: nr. 21;

– Per reati contro il patrimonio: nr. 28;

– Per reati in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso: nr. 4;

– Per reati in materia dii sostanze stupefacenti: nr. 67;

B) Divieti di avvicinamento per reati di c.d. codice rosso: nr. 12

C) Operazioni di P.G.

In data 25 giugno 2024 la Sezione Antidroga ha portato a termine l’operazione “POTENZA- WITHOUT- LAST” con l’arresto di 36 soggetti di nazionalità italiana, albanese, marocchina, nigeriana e tunisina, per il delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra di loro.

Sempre in data 25 giugno 2024 la Sezione Criminalità Organizzata, nell’ambito dell’operazione “TITANO”, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per l’importo di 6 milioni di euro a carico di 50 indagati, facenti parte di un’organizzazione dedita all’emissione di fatture per operazioni inesistenti per l’importo di euro 62 milioni di euro.

In data 10 agosto 2024 la Sezione Criminalità Organizzata ha eseguito il fermo di tre soggetti italiani per il reato di estorsione.

In data 26 novembre 2024 la Sezione Criminalità Organizzata ha eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso in pari data dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, a carico di un soggetto italiano, già condannato con sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso al termine del processo “Aemilia”.

In data 18 dicembre 2024 la Sezione Criminalità Organizzata, nell’ambito dell’Operazione “TITANO”, ha eseguito un nuovo decreto di sequestro preventivo a carico di 41 indagati e 37 società per l’importo di 12 milioni di euro, in relazione del reato di utilizzazione nelle dichiarazioni di fatture per operazioni inesistenti.

Si rappresenta, inoltre, che nel corso dell’anno sono stati identificati gli autori di 30 rapine, nei confronti di esercizi commerciali e privati e deferiti all’Autorità Giudiziaria (in 9 casi i rapinatori sono stati tratti in arresto).

D) Stupefacenti sequestrati

– Cocaina: 2,785 kg;

– Marijuana: 2,760 kg;

– Hashish: 2,259 kg;

– Eroina: 163 g.

E) Contanti rinvenuti e sequestrati:

circa 68.000 euro.

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE SOCCORSO PUBBLICO – SQUADRA VOLANTE

Per quanto, invece, riguarda l’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico si segnala:

1) Persone identificate nr. 27.980;

2) Veicoli controllati nr. 7.312;

3) Persone Arrestate nr. 77;

4) Persone denunciate: nr. 802;

5) Attività di controllo del territorio:

Controlli effettuati: 16.406;

Interventi di soccorso pubblico: 3.203;

In particolare per:

Rapina: 47 ;

; Furto: 904;

Rissa: 47 ;

; Lite/disturbo: 1.612 ;

; Stupefacenti: 69;

DIVISIONE ANTICRIMINE

Nel corso dell’anno sono state consegnate all’autorità giudiziaria, o sono in corso di redazione, ben 5 misure di sorveglianza speciale nei confronti di soggetti resisi autori di violenza di genere.

Ben 58 sono stati i provvedimenti del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO), nei confronti di soggetti che si sono resi autori di condotte illecite in occasione di manifestazioni sportive.

Da segnalare anche la circostanza che nell’anno di riferimento sono stati emessi ben 41 provvedimenti di DASPO Urbano cosiddetto “Willy” nei confronti di soggetti che si sono resi autori di gravi reati afferenti all’incolumità pubblica, nell’ambito della “malamovida”, quali risse o lesioni personali.

Si riportano di seguito, numericamente, i risultati ottenuti dalla Divisione Anticrimine.

Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno 57;

Avvisi Orali 121;

Provvedimenti DASPO Sportivo 58;

Provvedimenti DASPO URBANI 6;

Provvedimenti DASPO c.d. Willy 41;

Applicazione sorveglianze Speciali di P.S. 5;

Ammonimenti per Stalking 22;

Ammonimento per Violenza Domestica 18;

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

Rilascio di passaporti 38.062;

Rifiuti e/o sospensioni licenze: 80;

Sopralluoghi per controlli ad Armerie, Compro-Oro, sale VLT, Centri Scommesse ecc.: 36;

100 T.U.L.P.S.: nr. 2;

Armi ritirate: nr. 225;

UFFICIO IMMIGRAZIONE

– Permessi di Soggiorno rilasciati: nr. 17.721;

– Espulsioni effettuate: nr. 106;

UFFICIO DI GABINETTO

L’anno che sta per concludersi è stato connotato da un mantenimento costante delle manifestazioni pubbliche. Ciò ha comportato la necessità di dover disporre, con apposite ordinanze, l’attuazione di nr. 1.188 servizi di vigilanza e sicurezza, a tutela dell’ordine pubblico, con l’impiego di nr. 9.356 operatori della Polizia di Stato, anche al fine di contrastare l’aumento dei reati, che influiscono negativamente sulla percezione di tranquillità dei residenti, delle aree urbane maggiormente soggette a fenomeni di criminalità e degrado.

Eventi di grande interesse

227° Anniversario del 1° Tricolore 7 gennaio 2024

Concerto AC-DC presso l’RCF Arena 25 maggio 2024

Concerto dei “Rammstein” presso l’RCF Arena 21 luglio 2024

Incontro Italia-Islanda valido per la qualificazione ai campionati europei di basket presso il “PalaBigi” 25 novembre 2024

Servizi di Ordine Pubblico in ambito sportivo

Campionati di calcio di Serie A e B disputati dall’U.S. Sassuolo Calcio:

servizi presso lo stadio: 20;

Campionati di calcio di serie B disputati dalla Reggiana Calcio 1919

servizi presso lo stadio: 20;

Incontri del Torneo “Coppa Italia” disputati al “Mapei Stadium” nr. 1

Campionato di Basket serie A e Champions League disputati dalla “Pallacanestro Reggiana”, nonché match di qualificazione ai campionati europei della nazionale italiana di basket disputati presso il “PalaBigi”

Servizi presso il palazzetto: 18.

Servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica” Nelle principali vie adiacenti la Stazione “Storica”, quali piazzale Marconi, via Turri, via Eritrea, viale IV Novembre, via Sani e via Paradisi, sono stati svolti specifici controlli finalizzati ad infrenare i fenomeni delittuosi derivanti dalla presenza di persone senza fissa dimora, che occupano indebitamente porzioni ad uso comune degli edifici ivi ubicati, ove sono stati segnalati dagli abitanti episodi di vandalismo e degrado urbano.

In particolare sono stati realizzati nr. 366 servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica” con l’impiego di nr. 2.425 operatori della Polizia di Stato.

Servizi in centro storico

Nel 2024 si è reso necessario predisporre servizi di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e ogni forma di illegalità e disturbo delle persone, che possono incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini, in particolare presso il centro storico, nonché specifici e continuativi dispositivi di controllo nella zona dell’Isolato San Rocco e del “quadrilatero” urbano, compreso tra via Secchi, via Roma, via Nobili, via Bellaria e nei parchi pubblici.

Nello specifico, sono stati effettuati nr. 92 servizi presso il centro cittadino mediante l’impiego di nr. 376 operatori della Polizia di Stato.

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dagli altri Uffici/Reparti della Polizia di Stato della provincia di Reggio Emilia.

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE “EMILIA ROMAGNA OCCIDENTALE”

Attività svolta a Reggio Emilia e provincia:

Persone controllate 8.350 di cui nr. 2.214 con precedenti penali;

con precedenti penali; Veicoli controllati 2.201

Persone arrestate 3

Persone denunciate 27

Sequestri di sostanza stupefacente unitamente anche ad altri uffici operativi:

Hashish 656,33 g

Cocaina 29,76 g

Marijuana 17,90 g

Esercizi controllati 130

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Servizi espletati:

Pattuglie di vigilanza stradale totali: 2.102;

Pattuglie viabilità ordinaria: 1.004;

Pattuglie viabilità autostradale: 712 ;

; Pattuglie in servizi di ordine pubblico : nr. 123 ;

; Pattuglie programmate d’iniziativa varie: 131;

Pattuglie di scorta; 43;

Pattuglie attività di Polizia Giudiziaria: nr. 89;

Infortunistica:

Incidenti con danni: 161 ;

; Incidenti con feriti: 70 con nr. 113 feriti;

con Incidenti mortali: 2 con nr. 2 deceduti ;

con ; Incidenti totali: 233;

Infrazioni rispetto codice della strada:

Limiti di velocità: 263;

Uso del casco: 11 ;

; Cinture di sicurezza : nr. 1.002;

Uso del cellulare: 1.157 ;

; Guida in stato di ebbrezza alcolica: 125;

Guida in stato di ebbrezza da stupefacenti: 7;

Controlli precursore ed etilometro: 13.007;

Liste di controllo autotrasporto: 2.078 ;

; Persone controllate: 784;

Totale infrazioni accertate: 10.452;

Polizia Giudiziaria:

Operazioni di P.G.: 351;

Servizi espletati: 77;

Persone denunciate: 91;

Persone arrestate: 2;

Veicoli rubati rinvenuti 3;

Veicoli sequestrati 3;

Sequestro Patenti false 14;

Sequestro bulbo cronotachigrafi alterati: 1 ;

; Sequestro sostanza stupefacente: 2,49 gr. hashish ;

; Sequestro parti veicoli: 1 centralina air bag ;

; Controlli ad esercizi pubblici: 52;

Sanzioni elevate: nr. 12;

SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

1) Denunce ricevute: nr. 585, di cui:

Reati Postali : nr.3;

Pedopornografia: 12;

Reati contro la persona : nr. 82;

Computer Crime : nr. 141;

Truffe On-Line : 281;

Frode informatica: nr. 66;

2) Soggetti denunciati: nr. 31;

3) Incontri didattici con le scuole: nr. 10;

Alunni : nr. 810;

Professori: 51.

POSTO POLIZIA FERROVIARIA