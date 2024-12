Aumenta l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutta la provincia di Reggio Emilia

In risposta al crescente bisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla fascia di popolazione più fragile, ACER Reggio Emilia, in collaborazione con i comuni, è impegnata ad incrementare l’offerta abitativa attraverso alcune iniziative.

Grazie a finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, recentemente sono stati avviati lavori per il ripristino di circa 84 alloggi vuoti in 28 comuni reggiani, per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro.

Il programma speciale di ripristino, approvato dal Tavolo provinciale per le Politiche abitative, rivolge particolare attenzione all’adattamento funzionale, all’accessibilità e alla riqualificazione energetica finalizzata alla riduzione dei consumi.

Gli alloggi dovranno essere assegnati alle famiglie entro il 31 dicembre 2025.

In attesa di auspicate risorse nazionali specifiche per il ripristino di alloggi vuoti, negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione ulteriori risorse per circa 1 milione di euro all’anno per la sola provincia di Reggio Emilia; ACER sta realizzando diversi interventi di ripristino, anticipando talvolta risorse per conto dei Comuni.

Inoltre, grazie a un finanziamento nazionale del PNC (Programma Sicuro, verde e sociale finanziato dal Fondo complementare al PNRR), sono in corso di realizzazione 40 nuovi alloggi Erp in 8 diversi comuni della provincia, derivanti dal recupero di patrimonio esistente precedentemente non destinato ad edilizia residenziale (ex scuole, ecc.). In particolare, nel Comune di Luzzara verranno realizzati 6 nuovi alloggi in una palazzina di proprietà di Asp, danneggiata dal sisma del 2012. I lavori si concluderanno entro la fine del 2025.