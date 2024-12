Attivo “Tper info viabilità”: il canale Telegram che informa su deviazioni e variazioni di percorso dei bus Tper

Tper apre il proprio canale Telegram per dare comunicazione agli utenti, il più possibile in tempo reale, delle deviazioni e delle modifiche alla viabilità del trasporto pubblico nel bacino di Bologna.

Per chi lo desidera, semplicemente iscrivendosi al canale “Tper info mobilità” ( https://t.me/TperInfoViabilita ) raggiungibile sulla piattaforma Telegram, con questo strumento è ora possibile ricevere, direttamente dalla Centrale operativa Tper, una serie di informazioni utili. Si può, ad esempio, conoscere quando il trasporto pubblico locale subirà una modifica di percorsi, orari o un rallentamento legati ad eventi, lavori previsti sulle strade, o fenomeni anche più occasionali ma comunque di possibile impatto e, quindi, d’interesse per l’utenza. Il servizio copre l’intero bacino metropolitano di Bologna.

Questo strumento si affianca alle news che da sempre sono presenti sul sito istituzionale di Tper ( www.tper.it/news ) che restano prioritariamente dedicate alle modifiche più strutturali e programmate.

Il canale Telegram nasce per rispondere in maniera più veloce all’esigenza di comunicare variazioni di servizio che possono anche essere occasionali e di breve durata; fanno, però, eccezione le possibili modifiche “dell’ultimo momento”, gestite localmente e direttamente dal personale operativo dell’azienda, come ad esempio cortei o manifestazioni non programmate e non autorizzate, riparazione dei sottoservizi e interventi improvvisi sulle strade dovuti a fatti risolvibili in tempi rapidi.

Oltre al canale Telegram, l’azienda sta operando per aprire come ulteriore strumento di dialogo unidirezionale verso l’utenza in una logica di infomobilità, anche un canale WhatsApp. Su questo fronte è avviato un canale, attualmente in fase di test.

L’apertura del canale Telegram si aggiunge alla decisione, di qualche mese fa, di apporre un QR code su tutte le pensiline che rimanda ad una specifica pagina web ( www.tper.it/viaggia ) su cui poter verificare, esattamente come sulla app Roger, lo stato degli autobus, il tempo di attesa presunto alla singola fermata, interrogando allo stesso tempo un “assistente di viaggio” per capire quale linea utilizzare e con quali orari per compiere un determinato spostamento.

Al tempo stesso, l’azienda sta lavorando ad una nuova versione della piattaforma Roger – la app multifunzione che non è solo uno strumento di infomobilità, ma consente anche l’acquisto di titoli di viaggio – che sarà rilasciata nel 2025 e che avrà caratteristiche ancora più performanti collegate ai continui adattamenti tecnologici che l’innovazione nel settore digitale può consentire.

L’insieme di questi interventi accompagnerà la definizione di una mobilità del futuro, ormai arrivato, in cui l’informazione all’utente riveste sempre maggiore centralità come parte stessa del servizio offerto.