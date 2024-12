Approvato il bilancio di previsione 2025 nel Comune di Medicina

Nella seduta del 27 dicembre 2024 il Consiglio comunale di Medicina ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza.

Il bilancio è stato presentato in Consiglio dall’Assessora Donatella Gherardi. Come di consueto, è stato approvato entro la fine dell’anno dopo il confronto con le organizzazioni sindacali, per garantire la piena operatività della macchina comunale fin dai primi giorni del nuovo anno.

Per il 2025, l’Amministrazione intende rafforzare gli investimenti su inclusione, welfare, coesione sociale e partecipazione cittadina. Verrà posta particolare attenzione anche alle frazioni, all’ambiente e alla rigenerazione urbana per migliorare la vivibilità e la sostenibilità della città. Proseguirà l’impegno sul sociale a favore delle famiglie in condizioni di fragilità. Focus anche sugli interessi dei ragazzi e dei giovani con particolare attenzione ai luoghi di incontro, dello sport, della cultura e dello studio.

Dopo oltre dieci anni senza aumenti di tasse e tariffe, per il 2025 si prevedono invece alcuni ritocchi per poter mantenere un bilancio sano e in equilibrio.

La manovra si compone quindi di un aumento dell’IMU di un punto sull’aliquota ordinaria degli immobili, che passano dal 9,6 per mille al 10,6 per mille, e sui terreni agricoli dati in affitto e non lavorati direttamente da imprenditori agricoli, che passano dal 8,6 per mille al 9,6 per mille. In totale si prevede un gettito aggiuntivo di circa 400 mila euro.

Contemporaneamente verranno adeguate alcune delle tariffe dei servizi comunali, ferme dal 2014, per recuperare parte degli aumenti ISTAT che il Comune non ha mai applicato.

Quella a cui Medicina arriva nel 2025 è una manovra già attuata negli scorsi anni dalla gran parte dei Comuni della Provincia di Bologna e resa necessaria dall’aumento dei costi degli appalti, dei rinnovi contrattuali, degli ultimi tagli governativi e dei forti incrementi inflattivi che hanno fatto crescere il costo di beni e servizi anche oltre il 30%.

Allo stesso tempo l’Amministrazione ha operato un’importante revisione della spesa, contenendo l’aumento dei costi che negli ultimi anni hanno fortemente appesantito i bilanci degli Enti locali.

Il nuovo bilancio conferma una progressiva riduzione del debito pro capite dei cittadini medicinesi che passerà dai 13.68€ del 2025 ai 9.87€ del 2027.

Le voci principali di spesa corrente rimangono, oltre al costo del personale, i costi relativi ai servizi sociali e scolastici, che vengono confermati per garantire un supporto di quantità e qualità alle famiglie.

Il piano delle opere pubbliche prevede per il 2025 investimenti per quasi 11 milioni di euro, confermando l’impegno dell’Amministrazione per il miglioramento degli edifici scolastici, delle strutture sportive, della sicurezza stradale, per gli interventi post alluvione e di rigenerazione urbana.

«Questa manovra è stata faticosa, ma ha l’obiettivo di dare stabilità per gli anni futuri ai servizi del Comune di Medicina. Da subito il bilancio 2025 non prevederà alcun onere di urbanizzazione applicato sulla spesa corrente, così da agevolare l’impegno sugli investimenti e le opere pubbliche. Gli adeguamenti previsti avvicinano Medicina alle tariffe dei Comuni limitrofi. Saranno limitati e basati sulla progressività e sull’equità, così da tutelare le famiglie e i cittadini più fragili» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.