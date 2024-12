Due feriti in un incidente stradale a Gattatico

Sono stati trasportati al Maggiore di Parma i due automobilisti che questa mattina poco dopo le 10:00, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia a Ponte Enza di Gattatico. Si tratta di un 30enne, elitrasportato a Parma in codice di massima gravità, e di un 64enne, ricoverato con ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, i vigili del fuoco per liberare i conducenti intrappolati negli abitacoli, ed i carabinieri per i rilievi del sinistro.