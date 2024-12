Un capodanno di grande musica al Teatro Carani

Il Teatro Carani di Sassuolo celebra l’arrivo del 2025 con il Concerto di Capodanno, un pomeriggio di grande musica classica, per iniziare il nuovo anno in armonia. Il concerto si terrà il 1° gennaio 2025 alle ore 17:00 e offrirà un programma musicale piacevole e di grande prestigio, che spazia da Šostakovič a Verdi, passando per Brahms, Bellini, Lehár e Gastaldon.

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare l’esecuzione di opere come i Cinque pezzi per violino, clarinetto e pianoforte di Šostakovič, i Liebeslieder-Walzer, op. 52 di Brahms, e l’aria Casta diva tratta da Norma di Bellini. Non mancheranno brani celebri come Lippen schweigen da La vedova allegra di Lehár, Musica proibita di Gastaldon, e il celebre brindisi Libiamo ne’ lieti calici da La Traviata di Verdi.

Il concerto, diretto dal M°Armando Saielli, vedrà la partecipazione di Neri Grassini al violino, Stefano Borghi al clarinetto, Veronica Rodella al flauto e Marco Bedetti al pianoforte, che suonerà anche a quattro mani insieme a Cristina Covezzi. Le parti vocali saranno affidate a Valentina Medici, soprano; Valentina Vanini, mezzosoprano; Luca Favaron, tenore. Gli artisti saranno accompagnati dalla Corale G. Puccini, recentemente protagonista degli applauditi concerti natalizi a Sassuolo e Modena, realizzati in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Sassuolo. Ad arricchire ulteriormente l’esibizione le evoluzioni di Armonia Art Academy.

I biglietti per il concerto sono disponibili su teatrocarani.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Carani in via Mazzini 28. Intero platea € 25, 1^Galleria € 20. Riduzioni per under29 e over65. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 05361878833, biglietteria@teatrocarani.it