“Capodangeles” a Fiorano Modenese

Martedì 31 dicembre, per festeggiare il nuovo anno, torna in piazza Ciro Menotti, a Fiorano Modenese, l’energia di Fiorano Free Music con l’evento “Capodangeles”, patrocinato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Fiorano In Festa e il Caffè del Teatro.

Dalle ore 23.00, sotto la balconata di Palazzo Astoria, si potrà ballare ed ascoltare musica, oltre a scambiarsi gli auguri e fare un brindisi benaugurante. Alla consolle, tra luci e casse, Passerotto DJ. L’ingresso è libero e gratuito.

Dopo la mezzanotte la festa si trasferirà all’interno del Caffè del Teatro, per ballare ancora. L’ultimo che se ne andrà verrà nominato “Principe di Fiorangels” e sarà incoronato al prossimo Fiorachella Music Festival, nell’estate 2025.

Per informazioni: info@fiorachella.it