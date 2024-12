Capodanno di comunità al Teatro Laura Betti di Casalecchio

Un imperdibile e inedito ultimo dell’anno per la comunità pieno di musica e risate è in programma per San Silvestro al Teatro Laura Betti di Casalecchio, nell’ambito della stagione multidisciplinare a cura di ATER Fondazione. “E intanto tu ridi!” è il titolo della serata: un eccezionale recital musicale guidato da Franz Campi con la sua band di 7 elementi capitanata dalla “soubrette” e cantante Barbara Giorgi, pieno di canzoni, riflessioni e ironia.

La comicità e le risate le aggiunge con i suoi monologhi il formidabile Gianni Fantoni che per l’occasione si prende un momento di pausa dal grande tour teatrale “Fantozzi: una tragedia” dedicato al personaggio inventato da Paolo Villaggio. Il repertorio musicale è quello di Franz e riassume il meglio della sua produzione, di oltre 30 di attività, riassunta in tre diversi album.

“Facciamo parte di quelli che credono che una canzone e una risata siano una delle migliori medicine al mondo. Charlie Chaplin ripeteva sempre Non smettere mai di sorridere, perché un giorno senza sorriso è un giorno perso. E lo diceva quando era in mezzo ad una strada e pieno di guai, prima di iniziare la sua strabiliante carriera artistica. Si, l’ironia, l’allegria e il sorriso sono la migliore arma per difenderci” – dichiarano i due artisti.

Dopo lo spettacolo segue il rituale brindisi di mezzanotte in Piazza del Popolo offerto dal Teatro Laura Betti in collaborazione con Comune di Casalecchio, Associazione Welove e Avis, con l’accompagnamento musicale di Franz Campi.

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051 570977 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it – Vendita anche online su Vivaticket.com

Maggiori informazioni su www.teatrocasalecchio.it e www.ater.emr.it