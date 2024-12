Auto fuori strada a Pavullo, famiglia in ospedale: grave un bimbo di 6 mesi

Una intera famiglia è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la sera della Vigilia di Natale, intorno alle 20:00, a Camatta di Pavullo: il più grave è un bambino di 6 mesi. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada in una curva. Ad avere la peggio il bimbo di sei mesi, ricoverato al Maggiore di Bologna: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Feriti in modo non grave i genitori.