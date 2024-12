Auto fuori strada a Correggio, feriti cinque giovani

Questa mattina intorno alle 5:30, in via Carpi a Correggio si è verificato un incidente stradale dove cinque giovani tra i 17 e i 21 anni (due di San Martino in Rio e tre di Correggio) sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave.

L’autovettura Renault Clio con a bordo i giovani, per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Rubiera intervenuti sul posto, è finita fuori strada. Tutti i feriti, due ragazze e tre ragazzi, sono stati trasportati in ospedale, tra Reggio Emilia e Carpi, in codice di media e lieve entità. I militari dell’Arma stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.