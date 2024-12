Accusato di ben 10 tra furti aggravati e rapine commessi a Modena, rintracciato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata del 24 dicembre scorso, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Modena hanno rintracciato in città un uomo, di nazionalità tunisina destinatario di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 20 dicembre dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica modenese.

L’attività d’indagine, svolta con precisione ed acume investigativo dalla 4^ sezione della Squadra Mobile di Modena specializzata nel contrasto ai reati contro il patrimonio e coordinata dalla Procura, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione a ben 10 reati predatori tra i quali furti aggravati e rapine, sia tentati che consumati, commessi tra il giugno e il novembre 2024, tutti nella città di Modena.

L’uomo, presunto innocente sino a sentenza definitiva di condanna, è accusato dei seguenti delitti:

il 10 giugno 2024 sottraeva con violenza un collier ad una signora che stava percorrendo in bicicletta la via Emilia Est di Modena afferrandola per il collo causandole escoriazioni al collo e ad un gomito;

l’11 giugno, insieme ad altro complice allo stato rimasto ignoto, distraeva la cassiera del supermercato Conad City di Modena via del Sagittario, nel tentativo di sottrarre il denaro presente in cassa mentre il complice teneva con forza i polsi della dipendente, evento non verificatosi grazie all’intervento della direttrice dell’esercizio commerciale;

il 23 giugno scorso, si impossessava di una collana in oro strappandola dal collo di una anziana signora mentre percorreva a piedi via Monte Sabotino di Modena;

il 29 giugno seguente, dopo aver accerchiato un uomo in strada in viale Muratori di Modena insieme ad altri 4 uomini in corso di identificazione, lo minacciava con un coltello e si s’impossessava della sua sigaretta elettronica, strappandola con forza dalle mani dello stesso;

il 4 ed il 9 luglio 2024 strappava con violenza dal collo di due diverse anziane signore le collanine in oro dalle stesse indossate mentre camminavano rispettivamente in via Valdrighi e via Crespellani;

l’11 settembre strappava dal collo di un’altra anziana signora parte della collana in oro dalla stessa indossata, mentre si trovava in via del Pozzo all’interno del parcheggio del Policlinico;

il successivo 26 settembre strappava dal collo di altre due signore le collanine in oro rispettivamente indossate mentre le stesse camminavano a piedi in Largo Garibaldi ed all’inizio di via Emilia Est;

l’11 novembre 2024, dopo aver pedinato in strada una donna in via del Pozzo all’interno del parcheggio del Policlinico, la raggiungeva alle spalle e le strappava con violenza la collanina.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato dopo diversi giorni di ricerca ed è stato associato alla casa circondariale di Modena in attesa dell’interrogatorio di garanzia del Gip.