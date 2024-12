Venerdì a Casalgrande la 29esima edizione del ‘Panettone d’Oro’

Si terrà venerdì 27 dicembre al Palakeope di Casalgrande, la 29esima edizione del ‘Panettone d’Oro’, gara di tiro con l’arco, organizzata dalla Asd Arcieri Orione.

La competizione, a carattere amichevole, avrà, nell’edizione di quest’anno, un respiro internazionale visto che, agli oltre 120 arcieri provenienti da tutta la regione, si aggiungeranno anche due partecipanti direttamente dalla Norvegia.

L’evento, patrocinato dal Comune, è impreziosito dalla finalità benefica per cui si svolge. L’intero ricavato, infatti, sarà devoluto a sostegno di Ema Emilia Ambulanze.

“L’Amministrazione comunale di Casalgrande è particolarmente grata e orgogliosa di essere al fianco dell’Asd Arcieri Orione patrocinando la 29esima edizione del Panettone d’Oro – sottolineano all’unisono il Sindaco Giuseppe Daviddi e il Vicesindaco Valeria Amarossi -. Un evento che unisce sport e beneficenza. Da sempre il gruppo sportivo del presidente Maurizio Cattani si distingue per la dedizione verso gli altri, promuovendo i valori più sani dello sport: educazione, gentilezza, disciplina e rispetto per gli altri. Invitiamo tutti gli appassionanti e non a partecipare numerosi, condividendo con noi un momento di gioia e serenità”.

“Questa gara è nata tra noi amici arcieri proprio il 27 di dicembre 29 anni fa. La cosa che più ci inorgoglisce e ci rende felici è che ha saputo consolidarsi nel tempo – dichiara il presidente Maurizio Cattani -. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di unire sport e beneficenza. La caratteristica più bella è che, al di là delle regole della sicurezza di partecipanti e spettatori, non si osserveranno le solite previste nelle gare di tiro classiche. La gara sarà tale per cui ogni partecipante estrarrà un numero compreso tra 3 e 30 e dovrà poi raggiungere quel punteggio tirando con l’arco. Chi farà meno penalità vince. Colgo l’occasione, per ringraziare sin da subito l’Amministrazione comunale che anche quest’anno è al nostro fianco in questa iniziativa”

La novità di quest’anno sarà la lotteria fra i partecipanti, i quali acquisteranno un biglietto per partecipare all’estrazione finale con vari premi in palio. Il ricavato della stessa verrà interamente devoluto a Ema.

Appuntamento, quindi, al Palakeope alle ore 21. Ingresso ed offerta libera, sempre a favore di Ema.