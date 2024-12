Guastalla, omaggio alla tomba di Quarto Camurri

Sono trascorsi 81 anni dall’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri, uccisi dai fascisti al Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943: una data cruciale per la memoria del territorio, della comunità di Guastalla e di Reggio Emilia e di tutta l’Italia antifascista. Questa ricorrenza si pone alla vigilia di un anno speciale, il 2025, che sarà attraversato dall’80° anniversario della Liberazione.

Venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024 a Guastalla, Campegine, Reggio Emilia e a Casa Cervi (Gattatico) si terranno le celebrazioni per l’81° anniversario della fucilazione dei Cervi e di Camurri. Un programma denso di iniziative in vari luoghi del territorio reggiano, nello spirito di quei valori di libertà e di giustizia che animarono i Cervi e tanti come loro, che contribuirono, con le loro azioni e i loro ideali, a liberare l’Italia dall’oppressione del regime fascista.

In particolare, a Guastalla, venerdì 27 dicembre alle ore 10, si terrà l’Omaggio alla tomba di Quarto Camurri presso il Cimitero Monumentale (via Cappuccini) e alla stele commemorativa in Piazza Matteotti. Interverranno: Paolo Dallasta | Sindaco di Guastalla, Claudio Malaguti | Presidente ANPI Guastalla e Albertina Soliani | Presidente Istituto Alcide Cervi.

LE ALTRE INIZIATIVE A REGGIO E CAMPEGINE

VENERDÌ 27 DICEMBRE A CAMPEGINE (RE)

Ore 17,30

FIACCOLATA PER I SETTE FRATELLI CERVI

Partenza della fiaccolata dal centro di Campegine dall’inizio di Via Amendola (all’incrocio con Via Tito), fino al Cimitero

OMAGGIO ALLA TOMBA MONUMENTALE DELLA FAMIGLIA CERVI

Performance musicale e teatrale di Daniele Goldoni “LA VIGILIA DI TUTTE RESISTENZE” Intervengono:

Alessandro Spanò | Sindaco di Campegine

Albertina Soliani | Presidente Istituto Alcide Cervi

SABATO 28 DICEMBRE A REGGIO EMILIA E A CASA CERVI

Ore 10

Sala del Tricolore presso il palazzo del Comune di Reggio Emilia

COMMEMORAZIONE DELL’ECCIDIO DEI SETTE FRATELLI CERVI E DI QUARTO CAMURRI

Saluti:

Marco Massari | Sindaco di Reggio Emilia

Giorgio Zanni | Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Alessio Mammi | Assessore all’agricoltura e all’agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna

Elio Ivo Sassi | Presidente ALPI-APC di Reggio Emilia

Albertina Soliani | Presidente Istituto Alcide Cervi

“IL DOVERE DELLA MEMORIA”

Orazione civile di Maurizio Viroli | Professore emerito della Princeton University (USA)

Bus navetta gratuito dal centro città al Poligono di Tiro e ritorno (da Corso Garibaldi angolo Via Farini)

Ore 11,30 Poligono di Tiro di Reggio Emilia

OMAGGIO ALLA LAPIDE E AL SITO DELLA FUCILAZIONE

CASA CERVI – GATTATICO (RE)

In occasione dell’81° anniversario dell’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri, il Museo Cervi è visitabile con ingresso a offerta libera dalle ore 10 alle ore 17

Ore 14,30

Cerimonia di posa del “vettore della memoria di Libeskind”

In collaborazione con Liberation Route

Interventi di:

Mirco Carrattieri | Storico, Liberation Route Italia

Gianni Maiola | Vicesindaco di Gattatico

Alessandro Spanò | Sindaco di Campegine

Albertina Soliani | Presidente Istituto Alcide Cervi

Ore 15

Nelle sale del Museo Cervi

RESISTENZA: PUNTO E CONTRAPPUNTO

Narrazioni tra letteratura e storiografia Letture a cura della compagnia teatrale reggiana MaMiMò Al violino Daniele Ruzza della Filarmonica Toscanini di Parma

Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza a ingresso libero.

Info: Istituto Alcide Cervi Via Fratelli Cervi, 9 | Gattatico (Reggio Emilia) www.istitutocervi.it | info@istitutocervi.it | 0522 678356