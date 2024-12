42enne modenese vittima di un incidente stradale in provincia di Varese

Una donna è morta e due uomini sono rimasti seriamente feriti in un tragico incidente avvenuto poco prima dell’una, questa notte 24 dicembre, sull’autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Gallarate, in provincia di Varese.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e un camper si sono scontrati. Da una prima ricostruzione il camper avrebbe fatto inversione in autostrada, proprio all’altezza dello svincolo di Gallarate, provocando un frontale con un taxi dopo aver percorso un breve tratto dell’autostrada contromano.

L’impatto è stato violentissimo. La donna, una 42enne residente a Modena, passeggera del camper, è deceduta sul colpo. I due uomini alla guida dei mezzi, un 43enne e un 51enne sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Circolo di Varese, uno dei due sarebbe molto grave. L’uomo alla guida del caravan è anche stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare tutte le persone dalle lamiere dei veicoli. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, ora al lavoro per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’A8 è rimasta chiusa a lungo in direzione Milano-Varese per consentire i rilievi e il ripristino della carreggiata. Il traffico è tornato regolare solo intorno alle 5:30 del mattino.