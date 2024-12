Tentano di rubare in un esercizio commerciale a Reggio Emilia ma vengono beccati: denunciati dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 dicembre, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, mentre transitava in via Emilia San Pietro, è stato fermato da alcuni dipendenti di un esercizio commerciale che riferivano di aver appena subito il furto di alcuni profumi da parte di due soggetti che si erano poi allontanati.

Immediatamente gli agenti, dopo aver ricevuto alcune indicazioni in merito alla fisionomia ed al vestiario dei due presunti autori del furto, si mettevano sulle loro tracce nelle vie adiacenti a quella dell’intervento.

Dopo qualche minuto, gli operatori riuscivano a rintracciare i due soggetti, trovati ancora in possesso della merce precedentemente sottratta che veniva subito restituita al legittimo proprietario. Si trattava di due soggetti di origine tunisina, un 27enne e un 18enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine.

Condotti in Questura per gli accertamenti del caso e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i due soggetti venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto in esercizio commerciale.