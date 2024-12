Nuova sede di infermieristica Unimore a Reggio Emilia: tutto pronto per l’inizio dei lavori

L’impegno del Comitato Reggio Città Universitaria per il recupero del Seminario Urbano da destinare a sede universitaria continua. I lavori per la realizzazione nell’ala sud-ovest della sede del Corso di laurea in Scienze Infermieristiche e in generale dell’area sanitaria inizieranno a fine febbraio. Le opere edili sono state appaltate dall’Ente seminario, a conclusione della gara, con l’assegnazione decisa da una apposita commissione, alla ditta Bozzoli Costruzioni S.r.l.

Continua anche l’incessante lavoro del Comitato Reggio Città Universitaria, nell’interlocuzione con enti, istituzioni, aziende e tutti coloro che vogliono partecipare con il proprio contributo all’ampliamento della sede universitaria di viale Timavo, un’opportunità volta a garantire il futuro dei nostri giovani e della città di Reggio Emilia.

Già da questi giorni si può trovare nei locali pubblici la brochure esplicativa del progetto per la riqualificazione dell’ala sud del Seminario: una sfida che coinvolge tutti e che il Comitato intende vincere proprio come accaduto per la ristrutturazione del lotto A, oggi fiore all’occhiello del distaccamento universitario a Reggio Emilia.

Nell’assemblea del 20 dicembre scorso sono stati rinnovati gli organi di governo del Comitato.

Ad affiancare l’architetto Mauro Severi, presidente riconfermato, è il consiglio direttivo composto da Mirco Dall’Olio, Gino Belli, Lorena Mazzali, Gian Pietro Menozzi, Roberto Neulichedl e Giorgio Zanni. È stato anche rinnovato l’organo di controllo, con la conferma del presidente avv. Giulio Morandi e dei sindaci effettivi dott. Mauro Macchiaverna e dott. Ivan Villa.

Ora non resta che affrontare questa nuova sfida per trasferire il corso di laurea dagli insufficienti spazi del Campus del San Lazzaro e aumentare nello stesso tempo il numero degli iscritti a Scienze Infermieristiche. Gli spazi liberati permetteranno di riorganizzare il campus a favore dei corsi di laurea in ingegneria.

Le sedi reggiane dell’Università di Modena e Reggio saranno sempre più qualificate e a disposizione dei giovani e del loro futuro.