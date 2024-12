Bilancio previsionale 2025-2027 Comune di Sassuolo, Pd: “Una visione chiara e coraggiosa per il rilancio della città”

Il Bilancio previsionale 2025-2027 traccia una road map chiara per lo sviluppo di Sassuolo, con un piano d’interventi coraggioso e innovativo volto a trasformare la città.

L’amministrazione di centro-sinistra pone al centro crescita culturale, turismo, inclusione sociale e rigenerazione urbana, simbolizzati dal rilancio del Palazzo Ducale e da progetti come la realizzazione della nuova ciclabile, finanziata da un fondo regionale che ha premiato un progetto della giunta ambizioso e funzionale, e il piano “189” che, passando dal degrado alla rinascita, diventerà un polo sociale per la comunità, entrambi esempi di rigenerazione e sicurezza.

Tra i punti salienti del bilancio ci sono:

Sostegno a famiglie e imprese locali: confermato il blocco delle tariffe TARI e IMU per salvaguardare il potere d’acquisto di tutti i cittadini in un contesto economico complesso.

Inclusione sociale e supporto educativo: stanziamenti straordinari per il potenziamento di asili nido, finanziamento di servizi educativi ed assistenziali diretti a favorire l’integrazione scolastica, nuovi progetti come quello dedicato agli “educatori di strada” per contrastare il disagio giovanile.

Sicurezza concreta: interventi mirati a contrastare il degrado urbano, sinergia con cittadini e forze dell’ordine attraverso i Controlli di Vicinato, potenziamento della Polizia Locale con droni e creazione di un nucleo ambientale antidegrado.

Investimenti nello sport e nella coesione sociale: nuovi regolamenti per la gestione degli impianti, corsi gratuiti a supporto delle società sportive, welfare sportivo per incentivare l’attività fisica e contrastare l’abbandono sportivo, a supporto delle famiglie meno abbienti.

Si aggiunge l’obiettivo del rifacimento della pista di atletica, la realizzazione della nuova mensa al servizio della scuola Caduti per la Libertà, importantissima per il quartiere di Borgo Venezia e, non per ultimo, il completamento delle Nuove Paggerie la cui destinazione sarà il risultato di un percorso partecipato con la città

Sassuolo si prepara inoltre a ridurre il debito pro capite, passando da 265 a 218 euro grazie a una oculata gestione delle risorse.

Con una visione inclusiva e proiettata verso il futuro, l’amministrazione punta a costruire una Sassuolo più bella, sostenibile e innovativa, trasformandola in una città protagonista sul panorama nazionale e internazionale.

Facciamo nostre le parole del sindaco Matteo Mesini, il quale ha dichiarato: “Questo bilancio non è un esercizio tecnico, ma una dichiarazione di intenti. Sassuolo guarda al futuro puntando su comunità, territorio e innovazione. Non lasciamo indietro nessuno”.