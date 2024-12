Sassuolo accende il Natale, programma di domenica e lunedì

Ultima domenica prima di Natale e prosegue il programma di Sassuolo accende il Natale che per tutta la giornata di domani offrirà appuntamenti e occasioni per famiglie e bambini.

Natale con gli Hobbisti: tutto il giorno in piazza Garibaldi

Via Menotti Solidale: a cura del Comitato commercianti del centro storico in collaborazione con Il Melograno, MeteAperte, Nuovi Orizzonti e NuovaMente Sassuolo

Villaggio di Babbo Natale e il suo elfo: animazione e giochi con Babbo Natale e il suo elfo

piazza Martiri Partigiani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

A te e famiglia – Il Viale degli auguri: a cura di Fondazione Teatro Carani, in collaborazione con le associazioni Bigfoot, CTG, Rock’s, Pandora. Evento natalizio per scambiarsi gli auguri di Natale con con dj set, secret santa, fiabe per i più piccoli e karaoke. Teatro Carani e Viale XX Settembre dalle ore 16:30

Lunedì 23 dicembre, poi, il Presepe itinerante di Padre Sebastiano arriverà in piazzale Roverella

Poi ancora:

Dolcezza e Fantasia: Zucchero Filato e Specchio magico presso il Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30