Pievepelago: riapre al transito la strada provinciale 42 (ex strada statale 12)

Riapre al transito la strada provinciale 42 (ex strada statale 12) dalla località di Sant’Andrea Pelago verso Lama Mocogno in Comune di Pievepelago, nel tratto compreso tra due ponti adiacenti (Tavernaro e Rio Asinari), che era stato chiuso lo scorso 28 ottobre per consentire la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria delle strutture.

Il transito ora riapre a senso unico alternato per consentire il completamento di alcune opere di finitura che sono attualmente in corso di esecuzione.

I lavori, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei manufatti, sono stati aggiudicati e affidati all’impresa Crovetti Dante Srl di Pievepelago per un importo complessivo di 600mila euro e hanno previsto la sostituzione delle barriere di sicurezza e la realizzazione di nuovi cordoli e solette in cemento armato per garantire l’idoneo aggancio alle barriere stesse e consolidare le strutture murarie esistenti.