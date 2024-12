Modena: Parco XXII Aprile. Spacciatore arrestato dai Carabinieri

Nel corso della mattinata del 15 dicembre 2024, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modena intenta in un servizio di controllo delle zone del territorio più esposte a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno del parco XXII Aprile si sono imbattuti in un giovane 23enne, di origine nigeriane e in Italia senza fissa dimora, il quale, alla vista dell’auto dell’Arma, con indifferenza ha tentato di allontanarsi. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanze, complessivamente 22 grammi di “cocaina” e 6,5 grammi di “eroina” e la somma in denaro contante di 276 euro, ritenuta provento illecito di spaccio.

L’interessato veniva così tratto in arresto per la commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Modena Sant’Anna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata di ieri il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune in Modena e provincia.