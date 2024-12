Approvato dal Consiglio comunale di Formigine il bilancio preventivo 2025/27: nella seduta del 19 dicembre, il civico consesso ha dato disco verde alle delibere connesse al conto economico e al piano degli investimenti sia per il Comune di Formigine che per la controllata Formigine Patrimonio.

La spesa corrente cuba circa 52,5 milioni a pareggio. Il patrimonio è aumentato del 17% in dieci anni (+31 milioni), mentre l’indebitamento è calato del 57% nel medesimo periodo, attestandosi a 25 milioni. Le principali voci aggregate in cui si divide la spesa corrente sono lo sviluppo del territorio che impegna 8,7 milioni, l’istruzione per 5,8 milioni, il sociale per 5,4 milioni.

Il contesto complessivo dell’approvazione di questo bilancio evidenzia alcune difficoltà esogene, come il taglio in tre anni di 440mila euro da parte del Governo, l’aumento dei tassi di interesse, la diminuzione delle entrate da infrazioni al codice della strada, la diminuzione della percentuale di copertura dei costi dei servizi da entrate tariffarie causata dal +20% di inflazione in dieci anni.

In questa direzione si è impostata una manovra che per le tariffe scolastiche lascia invariati gli importi per le tre fasce ISEE più basse, adegua all’inflazione le due fasce di reddito più alte. In tema di IMU la rimodulazione delle aliquote prevede l’azzeramento del dovuto in caso di locazione legata all’emergenza casa, l’adeguamento dell’aliquota su immobili sfitti, terreni e aree edificabili (ricordando che le aziende agricole sono esenti dal pagamento IMU dal 2016). Il Comune di Formigine si adegua poi a buona parte del territorio provinciale e regionale in materia di tassa di soggiorno. Tributo che non viene pagato dai cittadini formiginesi, non dovuto oltre i 10 giorni di permanenza, introdotto gradualmente durante l’anno: per legge i proventi dovranno essere investiti in iniziative di promozione turistica del territorio.

Particolare importanza riveste il piano investimenti, che prevede interventi per oltre 14 milioni di euro sul 2025, e un totale di 26 milioni sul triennio. Nel 2025 si prevedono interventi su scuole, impianti sportivi, alloggi per emergenza casa, varie riqualificazioni di parcheggi, ciclabili e aree verdi. All’interno del piano spiccano i 4,5 milioni di euro per la realizzazione a Casinalbo del nuovo polo scolastico 0-6 Prampolini.

Presentando la manovra in aula, il Sindaco Elisa Parenti ha dichiarato: “questo bilancio è in continuità con le esperienze precedenti ma introduce anche alcune innovazioni significative, come incentivi alle famiglie numerose sui servizi scolastici, l’introduzione del trasporto pubblico gratuito per studenti disabili, l’azzeramento dell’aliquota IMU nel caso si mettano alloggi a disposizione per l’emergenza casa. E’ un bilancio le cui bozze sono state condivise e presentate in oltre 15 incontri con la città. Sicurezza, fragilità, giovani, scuola e sport, territorio e ambiente, casa. Pensiamo, con questi contenuti del bilancio preventivo 2025, di provare a dare una direzione strategica all’Amministrazione della nostra comunità, consapevoli che numeri, bilanci, cantieri possano creare ben poco progresso senza la condivisione e il supporto dei formiginesi: sono le persone a rendere vivi progetti ed edifici”.

A seguire è stata approvata anche una delibera sull’acquisto di alloggi ex Caser da destinare a finalità sociali. A inizio seduta è stato tributato un saluto alla dottoressa Clementina Brizzi, segretario generale del Comune di Formigine che lascia l’incarico dopo esattamente sei anni di servizio per trasferirsi presso altra amministrazione. Salutata anche la dottoressa Patrizia Gambarini, che invece si congeda per andare in pensione.