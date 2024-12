Un sabato di eventi natalizi a Novellara

Durante il periodo natalizio, la biblioteca di Novellara, tra le altre proposte, offre alcuni incontri di lettura ad alta voce rivolti sia ai bambini, come da ormai tradizionali incontri del programma Nati per Leggere, sia agli adulti e giovani, cioè per quelle fasce di età per le quali è più raro avere un momento dedicato all’ascolto di un racconto narrato oralmente.

Gli appuntamenti di lettura ad alta voce rivolti anche agli adulti rientrano nel più ampio progetto dell’anno 2024/25 incentrato sulla fiaba e sul racconto orale, che coinvolge anche le scuole del territorio comunale. In una società che si allontana sempre più dall’essere comunità narrante, l’intento è quello di offrire dei momenti di svago e incontro, che abbiano come fulcro la narrazione condivisa, per recuperare un importante patrimonio socio-culturale: il racconto orale.

In particolare, sabato 21 dicembre alle ore 10:30 letture ad alta voce per tutti: Un racconto, un regalo per tutte le età. Adatto ad adulti, giovani e anche bambini purché accompagnati. Alle 16:30 è invece previsto lo spettacolo di Natale a cura della compagnia Reverie Teatro, con Matteo Carnevali e Alessandra Crotti. Per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. Dalle 10 alle 11:30, presso la Ludoteca Giochilandia, personaggi natalizi. (Iscrizioni al 3407664377)

Gli altri appuntamenti di sabato a Novellara prevedono la festa di Natale con musica e rinfresco alla Casa Protetta Don Borghi, ore 15:30. Presso la Sala del Consiglio, alle 16:30,

concerto degli auguri Circolo Marta Beltrami. Alla Sala Civica, alle 16, storie da un buio splendente per un pubblico di bambini dai 4 ai 10 anni (Info biblioteca 3318092229).

In più, domenica 22 dicembre, torna il Mercato Straordinario. Dalle 7:30 alle 13:30 in Piazza Unità d’italia, tanti espositori di qualità in tanti settori: dall’abbigliamento agli accessori per la

Casa, senza ovviamente dimenticare i prodotti alimentari.