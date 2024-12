“Mi ritorna in mente 11”: domenica la presentazione dell’11° volume del libro strenna dei fioranesi

A Fiorano Modenese non è Natale se non c’è il libro strenna dedicato ai ricordi e alla memoria del territorio, ispirato ai racconti di Natale Amici.

Una tradizione molto gradita ai fioranesi e non solo che si rinnova, domenica 22 dicembre, alle ore 11, al teatro Astoria, con la presentazione dell’11° volume di “Mi ritorna in mente”, scritto da Luigi Giuliani e curato da Luciano Callegari. Il libro è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, grazie al sostegno di Panificio ‘Al furner’, Officina Meccanica F.lli Vandelli, Printing Group, Fattore P. e la collaborazione del Comitato Fiorano in Festa, Lapam e Gefi.

Insieme ad autore e curatore del volume, saranno presenti sul palco il sindaco Marco Biagini, l’assessore alla Cultura Marilisa Ruini, la presidente del Comitato Fiorano in Festa, Roberta Pè, il presidente Lapam Fiorano, Ercole Leonardi e la grafica Silvia Pini. Al termine verrà distribuita una copia del libro ai presenti.

Ogni anno si aggiungono nuovi racconti del tempo che fu in quella che è diventata ormai una collezione immancabile nelle case dei fioranesi. Nel testo, anche quest’anno, tante immagini fotografiche, racconti e storie di Natale Amici, Luigi Giuliani e Luciano Callegari, storie della gente di prima e di ciò che è stato sul territorio fioranese.

La collana “Mi ritorna in mente” vuole riportare alla mente o far conoscere alle nuove generazioni usi e tradizioni, costumi e abitudini della Fiorano Modenese dei passati decenni, che altrimenti andrebbero perdute. E’ un importante contributo per mantenere viva la memoria della comunità fioranese e tramandarla attraverso tante fotografie e numerose e appassionanti testimonianze dirette dei protagonisti di un tempo passato.

“Grazie all’Amministrazione e al territorio che offre sempre possibilità di essere raccontato. Anche nell’11° volume di Mi ritorna in mente escono curiosità e cose sconosciute ai più, come l’esistenza di un canale segreto che attraversa Fiorano o la storia delle Salse di Nirano che hanno rischiato di diventare di proprietà svizzera”, anticipa Luigi Giuliani.

Al termine della presentazione, in piazza Ciro Menotti, le bancarelle di Magic Market, le animazioni ed iniziative del “Magico Natale a Fiorano” ed il gazebo del ricostituito Club Amici di Fiorano, per un brindisi e per spiegare ai cittadini quello che l’associazione ha intenzione di portare avanti a Fiorano Modenese, legato alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio.