Fabbrico: rubano il portafoglio di una donna mentre fa la spesa al supermercato. Tre denunce

Si trovava all’interno di un supermercato di Fabbrico intenta a fare la spesa, quando è stata avvisata da un’altra cliente che alcune persone le avevano asportato il portafogli dall’interno della sua borsa che aveva riposto sul carrello della spesa. Personale del supermercato aveva inseguito i presunti responsabili nel parcheggio senza però riuscire a bloccarli. Nell’immediato, la vittima si recava presso i carabinieri per sporgere denuncia. Le successive indagini svolte dai militari, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, permettevano di risalire alle presunte ladre.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima, il 22 novembre scorso intorno alle 10:00 si trovava presso un supermercato di Fabbrico intenta a fare la spesa, quando un altro cliente avvisava la vittima di aver visto alcune persone che furtivamente asportavano il portafogli riposto all’interno della borsa che era riposta sul carrello. Veniva nell’immediato, allertato personale dipendente del supermercato che provava invano a rincorrere i presunti ladri nel parcheggio adiacente l’esercizio commerciale. Dopo qualche ora la vittima si recava presso i carabinieri di Fabbrico per denunciare il furto patito. Essendo il Supermercato fornito di telecamere di videosorveglianza, i militari acquisivano le immagini, sia interne che esterne all’esercizio commerciale, che permettevano di visualizzare due donne, intente ad asportare il portafogli, per poi darsi alla fuga e salire a bordo di un’autovettura condotta da un complice che era fuori ad attenderle. Le indagini dei militari di Fabbrico, supportate dai video delle telecamere e da concordi dichiarazioni testimoniali, consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti degli odierni indagati, fra l’altro già noti ai militari per reati specifici.

Con l’accusa di furto in concorso i Carabinieri hanno così denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un uomo di 50 anni e due donne rispettivamente di 47 e 49 anni residenti a Bologna. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.