Il 21 dicembre un sabato speciale di eventi natalizi a Soliera e Limidi

È ricco il carnet delle iniziative in programma sabato 21 dicembre per “Auguri Soliera”, il cartellone predisposto dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Campori con la generosa collaborazione delle associazioni del territorio.

Si comincia al mattino alle 10.30, quando la ludoteca Ludò presso il Mulino di via Nenni 55 ospita un laboratorio creativo di decorazione di natale fai da te, rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Nel pomeriggio ci si sposta a Limidi, al Centro sociale Pederzoli di via Papotti 18 che alle 17 propone “Casino Royale”, uno spettacolo di clownerie e giocoleria acrobatica di e con Matteo Giorgetti ed Emanuele Tumolo della compagnia Combriccola dei Lillipuziani. Ingresso gratuito. A seguire, alle 18, Babbo Natale in persona arriva a bordo di una 500 d’epoca per consegnare i regali ai bimbi presenti. Un’iniziativa a cura dell’Historic Motor Club Soliera.

Infine, dalle 20.30 alle 23.30, si torna al Mulino dove al piano terra (ingresso da via Grandi 204) lo Spazio Giovani Reset si anima con una Festa di Natale per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su, comprensiva di pizza in compagnia, tombolata e scambio degli auguri. Costo di partecipazione: 3 euro. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 dicembre.