Castelnuovo, incontro sulla sicurezza. Appuntamento domani in Sala delle Mura

Furti, truffe, raggiri: come difendersi? L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri e la Polizia Locale, organizza per domani, giovedì 19 dicembre in Sala delle Mura un incontro per imparare a difendersi dalle varie tipologie di frodi.

Insieme al Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, interverranno il Comandante della Stazione dei Carabinieri Maresciallo Gianluca Ferretti e la responsabile del presidio della Polizia Locale Ispettore Federica Minelli.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito inizierò alle 20.30.